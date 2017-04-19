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عمار علي حسن: «الداخلية» تتعمد إخفاء سلبياتها

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عمار علي حسن: «الداخلية» تتعمد إخفاء سلبياتها عمار علي حسن: «الداخلية» تتعمد إخفاء سلبياتها

التحرير

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قال عمار على حسن، المحلل السياسي، ومدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، إن كل ما يتعلق بإظهار سلبيات أداء وزارة الداخلية يتم إخفاءه، وأحيانًا تكون الوزارة معنية بإصدار بيانات من أجل تهدئة الرأى العام، بغض النظر عن دقتها.

وعلق حسن على ما حدث بالأمس خلال التصريحات المتضاربة التى خرجت من قيادات وزارة الداخلية عن حادث الهجوم على دير سانت كاترين، بأنه أسلوب دأبت عليه وزارة الداخلية منذ عقود طويلة وليس اليوم، وكل جيل يكرر التجربة السابقة ويستمر فى ترديد الأكاذيب.

وأوضح عمار على حسن فى تصريحات  لـ"التحرير"، إلى أن وزارة الداخلية تكشف في بعض الأحيان معلومات بهدف منع غضب القيادة السياسة من وزارة الداخلية، حتى لو لم تتحقق منها بشكل كامل، ويأتي ذلك تحت ضغوط الرئيس على أداء الداخلية.

وكان مدير أمن جنوب سيناء، اللواء أحمد الطايل، أشار فى توضيحه لحادث دير سانت كاترين، أمس الثلاثاء، أن مجند شرطة خرجت طلقات نارية من سلاحه الميرى بطريق الخطأ صوب زملائه، نافيًا أن يكون الحادث إرهابيًا، حتى أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا قال فيه إن مسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد نقاط التفتيش بطريق سانت كاترين أطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات أطلقوا الرصاص صوب قوة تأمين حاجز أمني، وبادلتهم القوات الشرطية إطلاق النيران.

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التحرير

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