الأمين العام المساعد بـ«المحافظين»: لدينا 4 ملايين موظف «عمالة زائدة»

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قال اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، إن هناك 7 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، ويتقاضون نحو 270 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وهو رقم قياسي، منهم 4 ملايين موظف عمالة زائدة، متابعًا: "هناك مصالح تعاني من تضخم العمالة، وأخرى تعاني من شح".

وأضاف جنيدي، في تصريحات صحفية، "إذا تم قسمة عدد الموظفين بالدولة على التعداد السكاني لمصر، سنجد أن هناك موظف لكل 18 مواطنًا، وهذا يمثل تجاوزاً للمعدلات العالمية"، لافتًا إلى أن هذا التضخم أدى إلى ترهل الجهاز الإداري، وشكل عبئًا على كاهل الموازنة.

وأوضح أن ثلث الموازنة يخصص لتغطية بند الأجور؛ طبقاً لآخر إحصائية أكدت أن الموازنة المصرية تبلغ 660 مليار جنيه.

ونوه بأنه في 2010، كان بند الأجور يبلغ 80 مليار، وقد تضاعف ثلاث مرات، والمكتب الواحد مخصص لعشرة موظفين، وأن هذا التضخم الموجود ببعض المصالح نتيجة لفتح الحكومة باب التعيينات في الوظائف الحكومية بالواسطة والمحسوبية ، وكان هناك كوتة في البرلمان تمنح كل عضو عدد معين من التعيينات في الوظائف الحكومية.