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الأهلي يستعد لطنطا بالفوز على تليفونات بني سويف وديًا

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الأهلي يستعد لطنطا بالفوز على تليفونات بني سويف وديًا الأهلي يستعد لطنطا بالفوز على تليفونات بني سويف وديًا

التحرير

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره تليفونات بني سويف، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

تمكن صالح جمعة، من افتتاح التسجيل للأهلي، من ركلة جزاء في الدقيقه 24 من الشوط الأول، بعد أن احتسب محمد فاروق، حكم اللقاء لمسة يد، على لاعب التليفونات.

وفي الدقيقة 32، أضاف عمرو جمال، مهاجم الفريق، الهدف الثاني، بعد أن راوغ صالح جمعة حارس التليفونات ليهدي جمال الكرة، ويسجلها الأخير.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى البدري تغيرًا بخروج محمد الشناوي ونزول مسعد عوض.

وفي الدقيقة 17، خرج كلا من عمرو جمال، أحمد حمودي، محمد هاني، صبري رحيل، وشارك فوزي الحناوي، أحمد رمضان بيكهام، بسام قاعود، أحمد ياسر الريان.

وأهدر فوزي الحناوي هدفًا محققًا في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، ليضعها في يد الحارس وهو منفردًا بالمرمى.

وفي الدقيقة 28 خرج صالح جمعة ونزل أوتاكا، وفي الدقيقة 35 تمكن فريق تليفونات بني سويف، من تقليص النتيجة من تسديدة قوية، ليدخل بها حارس الأهلي داخل الشباك.

وفي الدقيقة 37، تمكن فوزي الحناوي من إحراز الهدف الثالث، من تسديدة متقنة من خارج الـ 18، لتسكن شباك حارس التليفونات.

وتأتي الودية استعدادًا لمواجهة طنطا، والمقرر إقامتها الأثنين المقبل، في إطار الجولة الـ 25 بالدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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