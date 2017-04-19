أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

هاني زادة لـ«التحرير»: الفيفا يطالب الزمالك بمستحقات أجوجو

Google+ Print
هاني زادة لـ«التحرير»: الفيفا يطالب الزمالك بمستحقات أجوجو هاني زادة لـ«التحرير»: الفيفا يطالب الزمالك بمستحقات أجوجو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، إن النادي وصله خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بضرورة سداد 450 ألف دولار لصالح المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الفريق السابق.

وأوضح زادة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم، أن النادي سيرسل 50 ألف دولار وفقًا للاتفاق الذي تم بينهم وبين المحامي الخاص باللاعب، مؤكدًا أنه حال رفضهم استلام هذا المبلغ وصدور قرار من لجنة الانضباط بالفيفا سيكون من حق النادي التظلم على القرار خلال 30 يومًا.

وكان الزمالك قد نجح في تخفيض الغرامة الموقعة عليه لصالح أجوجو من مليون و800 ألف دولار إلى 800 ألف دولار فقط وتم الاتفاق على تسديدها للاعب بالتقسيط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين