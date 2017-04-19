هاني زادة لـ«التحرير»: الفيفا يطالب الزمالك بمستحقات أجوجو

التحرير

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قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، إن النادي وصله خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بضرورة سداد 450 ألف دولار لصالح المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الفريق السابق.

وأوضح زادة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم، أن النادي سيرسل 50 ألف دولار وفقًا للاتفاق الذي تم بينهم وبين المحامي الخاص باللاعب، مؤكدًا أنه حال رفضهم استلام هذا المبلغ وصدور قرار من لجنة الانضباط بالفيفا سيكون من حق النادي التظلم على القرار خلال 30 يومًا.

وكان الزمالك قد نجح في تخفيض الغرامة الموقعة عليه لصالح أجوجو من مليون و800 ألف دولار إلى 800 ألف دولار فقط وتم الاتفاق على تسديدها للاعب بالتقسيط.