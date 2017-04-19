الأهلي يتقدم على تليفونات بني سويف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي وتليفونات بني سويف الودية، بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

سجل هدفي الأهلي صالح جمعة من ركلة جزاء في الدقيقة 23 وأضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 32 من أحداث الشوط.

جاء هدف عمرو جمال بعد أن انفرد صالح جمعة بالمرمى وراوغ الحارس ليمررها إلى زميله عمرو جمال الذي سددها في المرمى الخالي.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية للاعبي الأهلي وسط محاولات على استحياء للاعبي تليفونات بني سويف لتهديد المرمى الأحمر.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طنطا الاثنين القادم، في إطار منافسات الدوري العام.