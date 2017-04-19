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وكيل اللاعب: هذه حقيقة رغبة «حجازي» في مغادرة الأهلي

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وكيل اللاعب: هذه حقيقة رغبة «حجازي» في مغادرة الأهلي وكيل اللاعب: هذه حقيقة رغبة «حجازي» في مغادرة الأهلي

التحرير

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أكد تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب ، أنه لا توجد أي عروض رسمية في الوقت الحالي تسمح بدراستها مع النادي الأهلي من أجل احترافه في أوروبا.

ونفى النحاس، في تصريحات لـ«التحرير» أن يكون عقد أي اجتماعات مع الإدارة الحمراء بشأن السماح لحجازي بالاحتراف نهاية الموسم مما زعمت بعض وسائل الإعلام.

وقال النحاس « حجازي في منتهى السعادة والرضا والارتباط للتجربة الناجحة والمثمرة للغاية مع النادي الأهلي ولديه رغبة مؤكدة في البقاء والاستمرار ولذلك الأولوية المطلقة عنده التفكير في الاحتراف أو الرحيل كما يتوهم البعض».

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التحرير

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