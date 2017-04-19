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بالصور.. "الرئاسة" تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

الرئاسة تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة (1)الرئاسة تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة (1)

الرئاسة تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة (2)الرئاسة تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة (2)

الرئاسة تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة (3)الرئاسة تسلّم شيكًا بـ50 ألف جنيه للأم المثالية بالبحيرة (3)

البحيرة – أحمد نصرة:

سلّمت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، شيكًا بقيمة 50 ألف جنيه مخصصًا من رئاسة الجمهورية إلى هناء حسن الرماحة، الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة.

وأشارت الأم المثالية إلى عملها بأكثر من مهنة لتربية أبنائها، منها إعداد مائدة الرحمن لأحد الأهالي بمركز شبراخيت خلال شهر رمضان من كل عام مقابل 200 جنيه؛ للمساهمة في تربية أولادها مع زوجها، نظرًا لعدم كفاية دخله، إضافة لعمل نجلها "أحمد" خلال إجازة نصف العام وآخره، للمساهمة في نفقات المنزل.

يذكر أن هناء من مواليد عام 1967 بمركز شبراخيت وتزوجت من تبن عمها ورزقها الله بثلاثة أولاد، هم أحمد حاصل على ليسانس حقوق، ورشا وأسماء من ذوي الاحتياجات الخاصة، عانت كثيرًا في رحلة علاجهما في ظل الظروف المادية الصعبة التي تعرضت لها.

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