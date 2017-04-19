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مورينيو يكشف سبب تراجع الفرق الإنجليزية أوروبيًا

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مورينيو يكشف سبب تراجع الفرق الإنجليزية أوروبيًا مورينيو يكشف سبب تراجع الفرق الإنجليزية أوروبيًا

التحرير

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أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن قوة مباريات الدوري الإنجليزي، تؤثر بالسلب على مردود الأندية في المسابقات الأوروبية.

وودع ليستر سيتي ممثل الإنجليز الوحيد في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء بعدما تعادل في ملعبه 1-1 ضد أتليتكو مدريد، وبذلك تكون جميع فرق إنجلترا قد ودعت دوري الأبطال  (ليستر ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام).

وقال مورينيو للصحفيين: "مستوى المنافسة هو السبب، الأسبوع الماضي لعب ريال مدريد بفريقه الثاني، لا نقدر على فعل ذلك هنا".

وتابع: "كل مباراة في إنجلترا تلعب بحدة حتى الدقيقة الأخيرة، الأمر يصعب مقارنته بالدوريات الأخرى".

ويعد يونايتد المرشح الأول لنيل لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، فسيستضيف الفريق أندرلخت البلجيكي الخميس في إياب الدور ربع النهائي.

ويسعي مورينيو إلى أن يتأهل فريقه إلى دوري الأبطال الموسم المقبل عن طريق الفوز بالدوري الأوروبي، إذا استعصى عليه إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى.

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التحرير

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