«مورينيو»: لا أفكر في رحيل «زلاتان» ونريد أن نلعب نهائي يوروبا ليج

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الحافز تجاه بطولة يوروبا ليج لم يكن كبيرًا في شهر سبتمبر، لكنه كذلك الآن.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة فريقه غدًا أمام أندرلخت، بملعب أولد ترافورد، ضمن إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي: "أظهر الفريق في بلجيكا أننا فريق قوي".

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب في بملعب كونستنت فاندن ستوك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال مورينيو " لدينا 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ومباراة أو 3 أو 4 أخرى في يوروبا ليج، ولكن ليس لدينا الكثير من اللاعبين، من المهم أن نعرف أننا إن لم نستقبل هدفًا في مباراة الغد فسنتأهل، لكن لن نلعب من أجل التعادل السلبي، وكانت مباراة الذهاب في متناول أيدينا ولم نقتلها، لكن في الواقع لدينا مباراة كبيرة ومهمة غداً".

وتطرق مورينيو إلى الحديث عن لقاء تشيلسي السابق الذي فاز به اليوناتيد (2-0)، قائلآ "أعتقد أن للحافز دور كبير في لعبة كرة القدم، وملاقاة متصدر الدوري تشكل تحدّيًا لأي فريق، كان الأداء جيدًا ضد تشلسي ولعبنا بسرعة في التفكير وفي استرجاع الكرة لعبنا بأسلوب مُباشر، ووصلنا أمام تشلسي لمستوى من التركيز والقوّة وقد كانا ظاهرين منذ الدقيقة الأولى".

وعن مشاركة روني في اللقاء غدًا قال "إن سارت الأمور بشكل إيجابي في الحصة التدريبية سيتواجد روني على الدكة غدًا، روني لاعب ذو خبرة خصوصًا في المراحل الإقصائية وبالتالي قد يساعدنا غدًا، إنه يعمل ويتحسّن، ويستطيع مساعدتنا في حال أردنا الحفاظ على الكرة أو تسجيل هدف، ونحن بحاجة لكل من بإمكانه أن يساعدنا، وروني منهم".

وفيما يخص روميرو، قال مدرب اليونايتد "روميرو هو حارس الفريق في مباراة الغد، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون حارس مرمى الفريق في كل مباراة في بطولة يوروبا ليج، ولا أحب الفصل بين البطولات، ومن المهم أن يلعب الحارسان ويكونان في أجواء المباريات عندما تحتاج لأي منهما".

وعن سبب فشل الأندية الانجليزية في أوروبا، قال "أعتقد بأن توقيت المباريات أمر مهم ومؤثر، فترة الكريسماس مهمة وصعوبة البريميرليج أيضا، في الأسبوع الماضي ريال مدريد لعب بالفريق الثاني، لا يمكننا فعل ذلك واللعب بالفريق الثاني في البريميرليج، وكل مباراة في انجلترا تُلعب بحدة وقوة حتى آخر دقيقة، الوضع هنا أصعب من أي بلدٍ آخر".

وتابع مورينيو "لا أفكر برحيل زلاتان، أفكر بمانشستر يونايتد، ونريد أن نلعب نهائي يوروبا ليج، وسيكون من الجميل أن يلعب زلاتان النهائي في بلاده، نريد أن ننهي الموسم ونحن نلعب في نهائي أوروبي بالرغم من كونها البطولة الأوروبية الثانية".