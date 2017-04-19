«بواتينج» بعد الخسارة من «الريال»: علينا أن نرفع رؤوسنا

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أكد جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، رفضه إلقاء اللوم على لاعبي الفريق عقب الخسارة أمام ريال مدريد (4-2) أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وطالب زملاءه برفع رؤوسهم.

وقال جيروم بواتينج لموقع ناديه الرسمي: "كانت مباراة صعبة للغاية، ولا يمكننا لوم أنفسنا، لقد حاربنا بضراوة".

وخرج الفريق البافاري من المسابقة، بالخسارة (6-3) وفقا لمجموع المباراتين، حيث فاز المرينجي على ملعب أليانز أرينا بهدفين مقابل هدف.

وتابع بواتينج: "النهاية كانت مؤسفة بسبب قرارات الحكم، كما أننا لم نكن محظوظين، حيث كان بإمكاننا إنهاء المباراة بصورة أفضل".

واختتم المدافع الألماني تصريحاته قائلا: "في النهاية، علينا أن نرفع رؤوسنا".