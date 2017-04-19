القوات المسلحة توزّع 80 ألف "كرتونة رمضان" على مواطني القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماي، محافظ القليوبية، توزيع القوات المسلحة 80 ألف كرتونة مواد غذائية علي غير القادرين بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة قبل شهر رمضان.

وطلب المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، من رؤساء المدن تحديد الأماكن الأولى بالرعاية، لتوزيع كراتين القوات المسلحة على مواطنيها.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية بالاستعداد لشهر رمضان، بتعديل مواعيد المخابز بالقرى والمدن، وتشديد الرقابة على الأسواق، فضلًا عن طرح كميات إضافية من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.