محافظ سوهاج: صومعة البلينا تستقبل 8 طن أقماح مع بدء موسم التوريد

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدء استقبال بشائر إنتاج محصول القمح المحلي بدائرة المحافظة، بعد توريد كمية من الأقماح المحلية بصومعة البلينا قدرها 8 طن و380 كيلو جرام.

وأكد المحافظ تسهيل عملية استلام الأقماح من المزارعين، عن طريق تخصيص غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع أي مشكلات أو عقبات تواجه الفلاحين خلال عملية التوريد وتعمل على حلها.

وقالت أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن سعر أردب القمح هذا العام يتراوح حسب خلوه من الشوائب ودرجة نظافته بين 555 جنيهًا و575 جنيهًا، مشيرة إلى فتح جميع الشون والصوامع بنطاق المحافظة، لاستقبال توريد الأقماح من المزارعين، إذ بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 197 ألف و500 فدان.