ننشر صور مضبوطات كانت بحوزة منفذ الهجوم على كمين دير سانت كاترين

جنوب سيناء - أحمد السيد:

حصل "مصراوي" على صور لمتعلقات ضبطتها قوات الأمن كانت بحوزة القتيل "منفذ" حادث الهجوم على كمين بمحيط دير سانت كاترين، منها قنبلة وخزائن لسلاح آلي وعبوة بلاستيكية ربما تحتوي على مادة سريعة الاشتعال، وحاويات لهذه المتعلقات مكتوبًا عليها "أبوفارس المغربي.. الدولة الإسلامية، ولاية سيناء".

وكان هجوم وقع مساء أمس الثلاثاء، على كمين بمحيط دير سانت كاترين أسفر عن استشهاد شرطي وإصابى 4 آخرين من القوة المتمركزة هناك.

واستطاعت قوات من الجيش والشرطة، اليوم الأربعاء، ملاحقة أحد العناصر المنفذة للهجوم وقتله أثناء تبادل إطلاق النيران معه على بعد 5 كيلومترات من الكمين.