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الأمن الوطني يضبط 9 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد

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الأمن الوطني يضبط 9 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد الأمن الوطني يضبط 9 موظفين حكوميين بتهمة الانتماء لـ"الإخوان" في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لامن الوا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الأمن الوطني بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 9 موظفين حكوميين بمركزي الخارجة والداخلة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بضبط موظفين بالقطاع الحكومي والعام بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.

كانت حملة مكبرة من إدارة الأمن الوطني، ومباحث المديرية بقيادة العميد عصام مهنى، رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط 9 موظفين، بديوان عام المحافظة، وقطاع التعليم، والري، والطرق، والطب البيطري، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة واعتناق أفكارها.

حُرر بالواقعة المحاضر أرقام "922، 978" إداري مركز شرطة الخارجة، 522 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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