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بالصور- أكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتها

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مصراوي Masrawy

أكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتهاأكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتها

أكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتهاأكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتها

أكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتهاأكبر معمرة في العالم تكشف سر الحفاظ على صحتها

كتبت - نرمين الجلاد:

أصبحت فيوليت براون الجامايكية البالغة من العمر 117 عاما أكبر امرأة معمرة في العالم بعد وفاة الإيطالية إيما مورانو عن نفس السن تقريبًا.

وولدت فيوليت في العاشر من شهر مارس عام 1900 وحصلت علي تهنئه من رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس على حصولها على اللقب في تغريدة نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وقالت فيوليت إن سر الحياة الطويلة هو العمل الشاق واحترام الوالدين إلى جانب الاهتمام بالصحة.

وأضافت أنها تتناول جميع أنواع الطعام ما عدا لحم الخنزير والدواجن والمشروبات الكحولية.

يذكر أيضا أن فيوليت براون ليست المعمرة الأكبر حيث جاءت قبلها الفرنسية جين كالمان التي توفيت عن عمر يناهز 122 عامأ.

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