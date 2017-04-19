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مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:56 مساءً
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:56 مساءً
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:52 مساءً
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:51 مساءً
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:51 مساءً
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:44 مساءً
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:37 مساءً
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:34 مساءً
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:34 مساءً
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:30 مساءً
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الشيخ خالد الجندى يوضح الفرق بين الدين والقانون
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DMC
الأربعاء 19 أبريل 2017 05:23 مساءً
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:51 مساءً
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:51 مساءً
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:44 مساءً
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:37 مساءً
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