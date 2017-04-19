الحكومة توافق على توفير الاعتمادات المالية لتطوير 4 مناطق أثرية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء العمل الفوري في عدد من المشروعات الآثرية ومنها تطوير هضبة أهرامات الجيزة، وقصر محمد علي بشبرا واستراحة الملك فاروق بالهرم والمعبد اليهودي بالإسكندرية.

وأوضح العناني في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف ١٤٠٠ تمثال صغير داخل المقبرة الجديدة التي تم اكتشافها أمس بوادي الملوك، لافتا إلى أنه تم إزاحة الستار أمس عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر.