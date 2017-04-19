أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عضو مجمع البحوث الإسلامية: الهجوم على الأزهر ضد الدين

Google+ Print
عضو مجمع البحوث الإسلامية: الهجوم على الأزهر ضد الدين عضو مجمع البحوث الإسلامية: الهجوم على الأزهر ضد الدين

مصراوي Masrawy

محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية

كتب ـ محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن بيان هيئة كبار العلماء وضع الأمور في نصابها الصحيح، فيما يخص الهجوم على الأزهر ومناهجه.

كانت هيئة كبار العلماء، أصدر بيانًا يوم الثلاثاء، للرد على المطالبات بتنقيح المناهج الأزهرية من الأفكار المتطرفة. وقالت: "من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين".

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن الهجوم على الأزهر ضد الدين، وليس لها أي سند أو دليل، لافتاً إلى أنه من حق الجميع أن ينقد الأزهر بشرط أن يكون بناءً.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الهجوم على الأزهر يعوقه عن آداء دوره المنوط به كتجديد الخطاب الديني ونشر الإسلام الوسطي، على الرغم من أن التجديد ليست مسئولية الأزهر وحده.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية