عضو مجمع البحوث الإسلامية: الهجوم على الأزهر ضد الدين

كتب ـ محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن بيان هيئة كبار العلماء وضع الأمور في نصابها الصحيح، فيما يخص الهجوم على الأزهر ومناهجه.

كانت هيئة كبار العلماء، أصدر بيانًا يوم الثلاثاء، للرد على المطالبات بتنقيح المناهج الأزهرية من الأفكار المتطرفة. وقالت: "من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين".

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن الهجوم على الأزهر ضد الدين، وليس لها أي سند أو دليل، لافتاً إلى أنه من حق الجميع أن ينقد الأزهر بشرط أن يكون بناءً.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الهجوم على الأزهر يعوقه عن آداء دوره المنوط به كتجديد الخطاب الديني ونشر الإسلام الوسطي، على الرغم من أن التجديد ليست مسئولية الأزهر وحده.​