"الوطنية للصحافة" تقبل استقالة أحمد النجار.. وتُعيّن هشام سلام رئيسًا مؤقتًا لـ"الأهرام"

كتبت - هاجر حسني:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة قررت قبول استقالة أحمد السيد النجار بإجماع الأصوات.

وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إحالة ما ورد في الاستقالة إلى الجهات المختصة للتحقيق من وقائع مادية وإدارية وسوف تتخذ الهيئة ما تراه مناسبا في ضوء اختصاصها.

وأعلن جبر تعيين هشام لطفي سلام قائمًا بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين إجراء حركة تغييرات رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية.​