تشكيل لجان لاختيار أفضل منتِج للقمح بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان على مستوى مراكز المحافظة، لاختيار أفضل منتج لمحصول القمح بكل مركز، وكذلك الأفضل على مستوى المحافظة، وتكريمهم بعد انتهاء الموسم.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري المتابعة المستمرة للأعمال، لضمان عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين.

جاء ذلك خلال إطلاق المحافظ، إشارة بدء موسم حصاد القمح رسميًا، بأحد الحقول على مساحة 253 فدانًا بقرية عدن بمركز باريس، والتي تعدّ من القرى المميزة في زراعة القمح.

وقال المحافظ، في بيان، تلقى "مصراوي" نسخة منه: "إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام تبلغ 186 ألف فدان، ومتوسط إنتاجية الفدان 17 إردبًا، وبذلك يصبح إجمالي الإنتاج للمحصول بالمحافظة 460 ألف طن، منها 289 ألف طن لشرق العوينات".

وشدد على سرعة استلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية بعد التوريد، مؤكدًا أن هناك خطة يجري تنفيذها من خلال مديرية الزراعة للنهوض بمنظومة الزراعة في جميع المناطق التابعة للمحافظة، وأن "الوادي الجديد" ستعود سلة غذاء مصر كما كانت، وأنها تسير على خطى ثابتة لتحقيق ذلك.