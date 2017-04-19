بالصور .. حملة لإزالة التعديات على نهر النيل ببنها‎‎

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت، الأجهزة التنفيذية، ببنها، برئاسة نجوى العشيري، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وإدارة حماية النيل، والإدارة الزراعية، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، بقرية كفر الجزار، التابعة للوحدة المحلية للمدينة، لإزالة التعديات على نهر النيل، وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد.

وأشارت، رئيس مجلس مدينة، إلى أن تلك الحملة، تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بإزالة التعديات على نهر النيل، للحفاظ على الممتلكات العامة.