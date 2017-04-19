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الخميس.. استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

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الخميس.. استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" الخميس.. استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

مصراوي Masrawy

محاكمة علاء وجمال مبارك

كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة الغد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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مصراوي Masrawy

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