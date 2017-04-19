رئيس البرلمان لمستشار «ترامب»: نواجه الإرهاب بمفردنا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "نيك إيرز"، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، والدكتور القس مايكل يوسف.

واستهل عبدالعال، اللقاء بالترحيب بالحضور، واصفًا العلاقات المصرية الأمريكية بأنها استراتيجية، وأشار إلى الزيارة الناجحة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لأمريكا.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مصر تخوض حربها في مواجهة الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم، كما تكافح الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث أصدر المجلس قانونًا لتغليظ العقوبات على من يتورط في تلك الجريمة، إضافة لذلك تقوم مصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة باستضافة نحو 5 ملايين وافد من دول مجاورة، نتيجة لما تشهده تلك الدول من حروب وصراعات.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، أوضح أن مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية غاية في الأهمية، لعل أبرزها تحرير سعر الصرف، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون للإستثمار يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ويقدم حوافز استثمارية للمستثمرين.

على الجانب الاخر، قدم كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "نيك إيرز"، جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لمسها منذ بداية تلك الزيارة، مشيراً إلى تقديره للجهود الدؤوبة التى تقوم بها الدولة المصرية في دعم وتكريس قيم المواطنة، وكذلك مواجهة الارهاب، مشيداً بالمواجهة المصرية الفعالة للإرهاب ومؤكداً على استراتيجية العلاقات وأهميتها لكلا البلدين.