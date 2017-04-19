عضو «دستورية البرلمان»: لا تصادم بين المجلس والقضاة

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قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة في أواخر الشهر الحالي، سيخصص لمناقشة رد مجلس الدولة بشأن مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، مشددًا على أنه حال تبيَّن للمجلس أن هناك ثغرات دستورية وليست مجرد اعتراضات أو ملاحظات قانونية، فينبغي التوقف فورا والرجوع خطوات للوراء.

وأضاف النائب في تصريحات صحفية، أن التعاون والتكامل شيء أساسي يجب أن يدركه القضاة والنواب، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس صداما بقدر ما هو متعارف عليه في كافة الدول، حينما تختلف وجهات نظر المؤسسات الكبرى في تجاه شيء معين.