في خطاب للرئاسة.. تحذير من «فشل» قانون الاستثمار الجديد

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قدم عاملون بالهيئة العامة للاستثمار، خطابًا للرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، للاعتراض على قرارات رئيس الهيئة التي وصفوها بالمتعنتة ضدهم، وتهدد بـ"نسف"

قانون الاستثمار الجديد، قبل إقراره المرتقب من مجلس النواب، وفق وصفهم.

الخطاب ذكر أن الخلاف نشب بين موظفين ورئيس الهيئة، محمد خضير، بعد زعم العاملون، أن هناك كارثة تنتظر قانون الاستثمار الجديد، وهي أن الأخير عيَّن عددًا من المساعدين ومديري العموم، قبل إقرار القانون، كما تجاهل من يحق لهم الترقية.

الموظفون، في خطابهم، اتهموا رئيس الهيئة الحالي بتعيين 4 مساعدين له، بالمخالفة للهيكل التنظيمي الذي اعتمد من مجلس الإدارة، ووافق على حركات الندب لبعض العاملين، لشغل إدارات عامة متخصصة، مثل التعاون الدولي، دون أن تتوافر في شاغليها التخصص الفني المطلوب، بحسب تعبيرهم.

وأكدوا أن خضير، كان لديه إصرار على سرعة إعلان الوظائف القيادية الخالية، لتفويت الفرصة على رئيس الهيئة الجديد لتنفيذ قانون الاستثمار، والعمل على تذليل العوائق أمام المستثمرين، الذين وجهوا نداءات سابقة، بضرورة تغيير فكر العمل داخل المؤسسات الحكومية.