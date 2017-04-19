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عضو «سياحة البرلمان»: بدء تطوير طريق مطار برج العرب و3 مناطق أثرية

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عضو «سياحة البرلمان»: بدء تطوير طريق مطار برج العرب و3 مناطق أثرية عضو «سياحة البرلمان»: بدء تطوير طريق مطار برج العرب و3 مناطق أثرية

التحرير

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أعلن البرلماني السكندري، حسني حافظ، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بدء العمل على تطوير عدد من الطرق والمناطق الأثرية والسياحية في الإسكندرية، بعد أيام من زيارة أجراها وفد من لجان الثقاقة والإعلإم والسياحة والطيران المدني للمحافظة.

وقال حافظ في تصريح له اليوم، الأربعاء، إنه بناء علي زيارة لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي، تم إعداد تقرير عاجل وعقد اجتماع مع وزراء السياحة والتنمية المحلية ووزير الآثار ومحافظ الإسكندرية.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه تقرر البدء الفوري بطريق مطار برج العرب بطول 1.8 كيلو متر وإعادة تأهيل المتحف البحري بمنطقة ستانلي وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حديثة بقلعة قايتباي وتطوير متحف كوم الشقافة والطرق المؤدية إليه، بهدف وضع الإسكندرية علي الخريطة السياحية.

وزار وفدا من مجلس النواب من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والسياحة والطيران المدنى، عددا من المناطق الأثرية والسياحية بالإسكندرية بداية إبريل الجاري، وترأست النائبة سحر طلعت مصطفى وفد لجنة السياحة، بعضوية النواب أحمد إدريس وحسنى حافظ، وياسمين أبو طالب، حيث كان فى استقبالهم محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ورافق الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الوفد البرلماني، ضمن زيارة امتد لنحو أسبوع، لزيارة جميع الموقع الأثرية بالإسكندرية.

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التحرير

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