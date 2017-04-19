«رينيسانس كابيتال» يتوقع مضاعفة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات

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توقع بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" مضاعفة معدلات النمو إلى 6% في السنوات الثلاثة المالية المقبلة، ابتداءً من العام المالي المقبل، مع توافر فرص كبيرة للمستثمرين"، وسط توقعات البينك بان تصل نسبة النمو بنهاية العام المالي الحالي إلى 3 %.

وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لبنك "رينيسانس كابيتال" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر لا تزال الوجهة الاستثمارية الأفريقية الأكثر تفضيلًا، مؤكدًا أن "رينيسانس كابيتال" ينظم المؤتمر السنوي الثاني للمستثمرين المصريين في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في يومي 24-25 أبريل الحالي.

وقال كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار، رينيسانس كابيتال، إن الاستثمار في مصر يعتبر أحد الملاذات الآمنة في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تتيح فرصًا مميزة بالرغم ممّا شهدته مؤخرًا من هجمات إرهابية - بحسب تصريحات ادلى بها لوكالة بلومبرج.