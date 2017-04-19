أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«رينيسانس كابيتال» يتوقع مضاعفة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات

Google+ Print
«رينيسانس كابيتال» يتوقع مضاعفة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات «رينيسانس كابيتال» يتوقع مضاعفة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توقع بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" مضاعفة معدلات النمو إلى 6% في السنوات الثلاثة المالية المقبلة، ابتداءً من العام المالي المقبل، مع توافر فرص كبيرة للمستثمرين"، وسط توقعات البينك بان تصل نسبة النمو بنهاية العام المالي الحالي إلى 3 %.

وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لبنك "رينيسانس كابيتال" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن لا تزال الوجهة الاستثمارية الأفريقية الأكثر تفضيلًا، مؤكدًا أن "رينيسانس كابيتال" ينظم المؤتمر السنوي الثاني للمستثمرين المصريين في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في يومي 24-25 أبريل الحالي.

وقال كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار، رينيسانس كابيتال، إن الاستثمار في مصر يعتبر أحد الملاذات الآمنة في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تتيح فرصًا مميزة بالرغم ممّا شهدته مؤخرًا من هجمات إرهابية - بحسب تصريحات ادلى بها لوكالة بلومبرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي