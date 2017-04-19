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يعالج مرضاه مجانا عبر «فيسبوك».. هاني الناظر طبيب الغلابة

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التحرير

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تشعر فجأة بأنك دخلت عيادة طبيب، يبدأ كل مريض بحسب دوره في عرض شكواه، مصحوبة بصورة شخصية لآثار المرض الذي يعاني منه، أو طفله أو أحد أقربائه، ويبدأ الطبيب يرد على المرضى ويصف لهم الدواء.

وعند مشاهدة ما حولك، تكتشف أنك داخل الصفحة الشخصية للدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، وليست عيادته الخاصة، يسأله المرضى عن مرضهم فيجيبهم، يكتب لهم الدواء، ومن تستدعي حالته المشاهدة عن قرب يطالبه بالحضور إلى العيادة "مجانا".

 

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«التحرير» سألته.. المار على صفحتك الشخصية على «فسيبوك».. كالمار على عيادتك الخاصة، فأجاب بابتسامة هادئة، قائلاً: "الحمد لله، فأنا قد أكون قد وصلت إلى مناطق متقدمة على المستوى العلمي، ولا أبحث عن منصب، فقد شرفت برئاسة واحد من أعلى المراكز البحثية في ".

وأضاف «أنا وصلت لهذا المستوى العلمي، لأن «مصر» ظلت تنفق عليا لأكثر 40 عاما، بخلاف الراتب الذي أحصل عليه من عملي بالمركز القومى للبحوث، كل تلك الأموال من «جيوب دافعي الضرائب وقوت المصريين الغلابة، فأقل شيئ أقدمه لغير القادرين هو علاج أكبر عدد منهم بالمجان من خلال وصف أدوية بأسعار يقدرون على دفعها".

 

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وتابع الناظر:«من تحتاج حالته للمشاهدة عن قرب استقبله في عيادتي بالمجان أيضاً، للأسف هذا كل ما أستطيع تقديمه لهم، لو عايز تخدم مصر، لازم تبدأ بـ «الغلابة» منهم، وهذا واجب عليّ وليس تفضلا مني».

سألناه: لماذا اخترت وسائل التواصل الإجتماعي للوصول إلى الناس، فكانت إجابته: "ما أفعله ليس جديداً، وإنما هو جزء من العلاج عن بعد، فيجب علينا تحويل التكنولوجيا من الاستخدام الخاطئ إلى استخدام ايجابي، يحقق المنفعة للناس".

 

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غالبية البسطاء نسوا أنكم «ملائكة الرحمة».. فأي رسالة تريد إيصالها ولمن؟، صمت قليلاً ورد: "أريد أن أقدم القدوة لشباب الأطباء، أبدأ بنفسي كي يكرر تلامذتي نفس التجربة، وتعود الصورة الملائكية للطبيب، وليست صورة الجزار».

وعن شعوره وهو يرى دعوات المرضى له بالستر والصحة، اكد أنها تعطيه شعور بسعادة غامرة، وأنه يحتاج كثيراً لهذه الدعوات.

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وأضاف أنه يتجول مع عدد كبير من الأطباء محافظات مصر، ضمن مبادرات لعلاج المرضي غير القادرين، وبدأ بمحافظة الفيوم، قائلا «كنا خمسون طبيبا في مجال الأمراض الجلدية وتوقعنا اأن نقوم بالكشف علي حوالي ألفي مريض ولكن الله أكرمنا وأنعم علينا بالكشف وصرف الدواء المجاني لأكثر من ثلاثة آلاف مريض ومريضة بقرية شكشوك.

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التحرير

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