قوات الجيش بشمال سيناء تساهم في صندوق "تحيا مصر"

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، من ضباط وصف وجنود، قاموا بالمساهمة في صندوق "تحيا مصر" بأحد البنوك بمدينة العريش، اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، أن ذلك جاء لإصرار قوات شمال سيناء على المساهمة فى النهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية بجانب جهودهم في محاربة الإرهاب وحماية أمن واستقرار الوطن.