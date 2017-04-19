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قوات الجيش بشمال سيناء تساهم في صندوق "تحيا مصر"

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قوات الجيش بشمال سيناء تساهم في صندوق "تحيا مصر" قوات الجيش بشمال سيناء تساهم في صندوق "تحيا مصر"

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العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، من ضباط وصف وجنود، قاموا بالمساهمة في صندوق "تحيا " بأحد البنوك بمدينة العريش، اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، أن ذلك جاء لإصرار قوات شمال سيناء على المساهمة فى النهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية بجانب جهودهم في محاربة الإرهاب وحماية أمن واستقرار الوطن.

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