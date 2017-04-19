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وزير الري يتوجه لإثيوبيا في زيارة مفاجئة.. ووزير الخارجية الإثيوبي بالقاهرة

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وزير الري يتوجه لإثيوبيا في زيارة مفاجئة.. ووزير الخارجية الإثيوبي بالقاهرة وزير الري يتوجه لإثيوبيا في زيارة مفاجئة.. ووزير الخارجية الإثيوبي بالقاهرة

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب - أحمد مسعد:

بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإثيوبي "ووركينيه جيبيهو" للقاهرة اليوم، كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن توجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، على رأس وفد إلى دولة إثيوبيا، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا.

وقال المصدر: بالتزامن مع وصول وزير خارجية إثيوبيا، استقل الدكتور محمد عبد العاطي طائرة خاصة متجهاً على رأس وفد إلى دولة إثيوبيا "في إطار زياراته الخارجية لبحث دعم التعاون بين ودول قارة إفريقيا خاصة في مجالات الري".

وتعد زيارة وزير الخارجية الإثيوبي هي الأولى له منذ تسلمه مهام منصبه في نوفمبر الماضي، وقال الوزير الإثيوبي "ووركينيه جيبيهو" في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في قصر التحرير، إنهما سيناقشان العلاقات بين البلدين، وسيحاولان خلق ثقة أكبر في العلاقات المصرية الإثيوبية.

 

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مصراوي Masrawy

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