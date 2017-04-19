الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية التصدير.. وتطرح 200 مصنع بالصعيد خلال أسبوعين

كتب - محمد غايات:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه خلال أسبوعين سيتم طرح ٢٠٠ مصنع بكل محافظة من محافظات الصعيد الـ 7 بنظام المطور الصناعي.

وأكد وزير التجارة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعا أن مجلس الوزراء وافق على تعديل القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بتنمية التصدير والدي يتيح تغيير صفة المجالس التصديرية لتتحول مِن استشاري لوزير التجارة والصناعة لتكون شخصية اعتبارية لها الحق في فتح مناطق لوجستية ، وتتيح التعديلات أن يتولى اتحاد الصناعات ترشيح ثلث أعضاء المجالس ، كما سيكون للمجالس التصديرية حسابات في البنوك.

وأضاف قابيل أن التعديلات تتيح للمجالس التصديرية التواجد في الخارج بشكل فعال عن السابق.

واوضح أن الصادرات حققت زيادة خلال شهري يناير وفبراير حيث زادت في يناير بمعدل ٢٥٪ بما قيمته ١.٨ مليار دولا ، وزادت في شهر فبراير ١٩٪ بما قيمته ١.٥ مليار دوللار مقارنة بالعام السابق.

وكشف وزير التجارة والصناعة انه سيتم في آخر مايو الإعلان الكامل عن هيئة مشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يجري في الوقت الحالي مراجعة الترشيحات الخاصة بالهيئة.