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بالصور.. مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني

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مصراوي Masrawy

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (1)مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (1)

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (2)مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (2)

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (3)مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (3)

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (4)مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الثاني (4)

أسوان - إيهاب عمران:
ناقش مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وحضور وكلاء كليات الجامعة المختلفة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستعدادات كل كلية من خلال توفير المراقبين وتجهيز اللجان، والتأكد من توفر وسائل التهوية والكهرباء باللجان والكنترولات.

وطالب رئيس الجامعة، وكلاء الكليات، بالتنبيه على واضعي الأسئلة بمراعاة معايير الجودة والضمان في ورقتي الأسئلة والإجابة.

هذا ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة في الأول من مايو القادم وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته.

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مصراوي Masrawy

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