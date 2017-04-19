إنشاء 20 صوبة زراعية جديدة بقرية عزب القصر بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس محمد سفينة، رئيس الوحدة المحلية لقرية عزب القصر بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الأربعاء: "إنه جرى إقامة مشروع صوب زراعية للأهالي والمزارعين على مستوى القرية، وذلك من أجل توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة".

وأضاف سفينة، أن الوحدة المحلية زرعت حوالي نصف فدان خضر، مثل: "البامية والطماطم والخيار"، بالإضافة إلى إنشاء صوبة زراعية خاصة بالوحدة المحلية، بأسعار مخفضة للمواطنين.