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إنشاء 20 صوبة زراعية جديدة بقرية عزب القصر بالوادي الجديد

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إنشاء 20 صوبة زراعية جديدة بقرية عزب القصر بالوادي الجديد إنشاء 20 صوبة زراعية جديدة بقرية عزب القصر بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

إنشاء 20 صوبة زراعية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس محمد سفينة، رئيس الوحدة المحلية لقرية عزب القصر بالوادي الجديد، في بيان له، اليوم الأربعاء: "إنه جرى إقامة مشروع صوب زراعية للأهالي والمزارعين على مستوى القرية، وذلك من أجل توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة".

وأضاف سفينة، أن الوحدة المحلية زرعت حوالي نصف فدان خضر، مثل: "البامية والطماطم والخيار"، بالإضافة إلى إنشاء صوبة زراعية خاصة بالوحدة المحلية، بأسعار مخفضة للمواطنين.

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