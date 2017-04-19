"الرقابة الإدارية" في السويس تضبط شركتي سياحة مخالفتين

السويس - حسام الدين أحمد:

شن مكتب الرقابة الإدارية في السويس، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على مكاتب السياحة بالمحافظة، بمشاركة مفتشي السياحة، للوقوف على مدى انضباط الشركات بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، والتزامها بتحصيل المصاريف بالعملة المحلية، ودفع الضرائب والتأمينات والاستعداد لموسم العمرة.

قاد الحملة المقدم كريم الشريف عضو الرقابة في السويس، بإشراف اللواء باسم السبكي، واستهدفت الحملة سبع شركات سياحة في المحافظة، موزعة بين أحياء السويس والأربعين وفيصل.

وتبين للحملة أن مكتبي سياحة بحي السويس، صدر لهما قرار بإغلاق جزئي مدته شهر، بسبب ارتكابهما مخالفات إدارية، وخالف صاحبا الشركتين قرار الوزارة، وزاولا نشاطهما بشكل طبيعي في استصدار تأشيرات السفر وتنظيم الرحلات الدينية.

وحررت الحملة محضرين للشركتين، لمخالفتهما القرار، بينما لم ترصد الحملة في الشركتين مخالفات تتعلق بتسديد الضرائب المستحقة أو العُملة.