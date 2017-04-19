أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء بمركز قلين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (1)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (1)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (2)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (2)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (3)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (3)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (4)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (4)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (5)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (5)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (6)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (6)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (7)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (7)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (8)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (8)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (9)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (9)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (10)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (10)

محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (11)محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء (11)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، منح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء بمركز قلين، وتكريم عدد من الأيتام، وحفظة القرآن الكريم، والمتفوقين علميًا، ورياضيًا، ومنحهم هدايا نقدية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، احتفالا بيوم اليتيم، بحديقة السندباد، بالتعاون مع مديرية الثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

حضر الحفل العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري لكفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، والمحاسب مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري، والدكتور عمرو دوير، والنائبة مها شعبان، والنائب أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية