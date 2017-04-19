بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء بمركز قلين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، منح 3 رحلات عمرة لأمهات شهداء بمركز قلين، وتكريم عدد من الأيتام، وحفظة القرآن الكريم، والمتفوقين علميًا، ورياضيًا، ومنحهم هدايا نقدية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، احتفالا بيوم اليتيم، بحديقة السندباد، بالتعاون مع مديرية الثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

حضر الحفل العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري لكفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، والمحاسب مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري، والدكتور عمرو دوير، والنائبة مها شعبان، والنائب أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.