مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة توقيع عقوبات على الزمالك دون اجتماع

التحرير

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كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن ما تردد عن إعلان عقوبات على الزمالك، من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية، بعد انسحاب الفريق الأبيض، أمام المقاصة، دون اجتماع غير صحيح على الإطلاق.

وقال المصدر، لـ«التحرير»، إن اللجنة عقدت جلسة سرية في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر بحضور عامر حسين رئيس اللجنة، واتخذت قرارها الذي تم إعلانه أمس.

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة واللجنة اتفقا على عدم تخفيف العقوبات على الزمالك، إلا في حالة تقدم الأبيض بتظلم ووقتها ستنظر اللجنة في طلب النادي بشكل طبيعي.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية تفيد أن لجنة المسابقات أعلنت عقوباتها ضد الزمالك دون أن تعقد اجتماعًا رسميًا.