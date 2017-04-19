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بنك مصر يفتح مكتب تمثيل في «جوانزو الصينية»

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بنك مصر يفتح مكتب تمثيل في «جوانزو الصينية» بنك مصر يفتح مكتب تمثيل في «جوانزو الصينية»

التحرير

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قال محمد الأتربي، رئيس بنك ، إنهم لديهم خطة توسع خارجية، مؤكدًا أنه بسبب ذلك تقرر افتتاح مكتب تمثيل في مدينة جوانزو الصينية - أحد ـكبر قلاع الصناعة في العالم؛ لدعم التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

أضاف الأتربي، أن الخطة الجديدة تستهدف تعزيز التواجد الخارجي لبنك مصر في عدة عواصم لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر، باعتبارها أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للبنك، التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الشركاء الاقتصاديين لمصر.

أوضح رئيس بنك مصر، أن مكتب التمثيل الذي سيتم افتتاحه، غدّا الخميس، يساعد في عمليات تمويل التجارة الخارجية، وفتح الاعتمادات المستندية وغيرها من العمليات المصرفية لتمويل التجارة.

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التحرير

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