مستشار بمجلس الدولة: استخرجنا بطاقات للبهائيين وأنصفنا الأقباط

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قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المجلس أصدر حكما سنة 1952 نص على الحرية في ممارسة الطائفة البهائية لشعائرها إيمانا منه بحرية الرأي والعقيدة، ولكنه بعد ذلك، استشعارًا منه بخطورة "البهائية"، نص على حظر بناء البهائيين لدور العبادة، وأصدرت المحكمة حكما نص على حظر إصدار بطاقات شخصية لمن يعتنقون الفكر البهائي، لأنها ليست من الديانات السماوية، إلا أنها تراءت بعد ذلك بإصدار بطاقة لهم مدون بها ديانتهم البهائية لتفريقه عن باقي الأفراد، ولكي لا ينخدع به الأفراد.

وتابع بأن المحكمة الإدارية أنصفت الأقباط في الحرية في بناء الكنائس، بعد أن كانت ترفض وزارة الداخلية بناءها استنادًا إلى أعدادهم، كما حدث وأن قضت ببناء كنيسة للأقباط في بورسعيد، بعد أن رفضت الداخلية، وبينت أن سبب الرفض قربها من عدد من المساجد.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن المحكمة قالت في أسباب حكمها، إن مصر بلد يتجاور فيها الأقباط والمسلمون بمحبة تحت سماحة الدين الإسلامي، والذي ينص على حرية الاعتناق وبناء دور العبادة لغير المسلمين، وأن المنع هو ما يتسبب في ظهور فتنة بين المسلمين والأقباط.

ولفت المستشار محمد حسن، إلى أن المجلس نص في أحكامه على بطلان هدم المساجد المبنية على أملاك الدولة، استنادا إلى أن المساجد ليست ملكا لأشخاص بعينهم، ولكنها لإقامة فريضة وعمود من أعمدة الدين الإسلامي.

كما أنصفت المحكمة الإدارية طالبة منتقبة بالجامعة الأمريكية، منعتها الجامعة من الدخول لارتدائها النقاب، فقضت المحكمة ببطلان القرار، إيمانا منها بحرية العقيدة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذى ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، بحضور كلا من: المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ستستمر جلسات المؤتمر على مدار اليوم من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، وسيكون الحضور مفتوحًا لقضاة مجلس الدولة وأعضاء الهيئات القضائية.