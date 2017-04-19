مبيعات محلية تكبد البورصة 1.2 مليار جنيه

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جِلسة يوم الأربعاء، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقى للاسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه نحو وسط ضغوط بيعية محلية.

ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي وبيعي 90.50 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 21.11 مليون جنيه و 69.39 مليون جنيه .

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12895.3 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 589.32 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1362.38 نقطة.