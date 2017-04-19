وزير النقل يقرر إعادة هيكلة لجنة مكافحة الفساد

كتب – عبدالله قدري:

قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إعادة هيكلة لجنة مكافحة الفساد داخل الوزارة برئاسة الدكتور عمرو شعث مساعد أول الوزير.

وقال وزير النقل لمصراوي، الأربعاء، إن اللجنة سيعاد تشكيلها بما يتناسب مع استراتيجية وزارة النقل لمكافحة الفساد، وتوعية الموظفين داخل الوزارة بمهامهم.

ومن جانبه، قال مساعد وزير النقل، إن من ضمن أهداف اللجنة توعية موظفي الوزارة لمعرفة معايير الشفافية والنزاهة، من خلال عقد دورات تثقيفة وتوعوية للموظفين.

وأكد شعث لمصراوي، أن هذه اللجنة تساهم في تصنيف وزارة النقل بين جميع الوزارت، في إطار التصنيف العام السنوي الذي تضعه الرقابة الإدارية للوزارات.