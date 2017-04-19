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بكري: لقاء عبد العال ورئيس نادي القضاة يصب في إنهاء الأزمة

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بكري: لقاء عبد العال ورئيس نادي القضاة يصب في إنهاء الأزمة بكري: لقاء عبد العال ورئيس نادي القضاة يصب في إنهاء الأزمة

مصراوي Masrawy

النائب مصطفى بكري

كتب - أحمد علي:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن لقاء الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، مع رئيس نادي القضاة محمد عبد المحسن، الثلاثاء، يأتي في إطار سياسة التواصل والاحترام المتبادل بين الطرفين ويصب في انهاء الأزمة.

وأضاف بكري، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس علي عبد العال استمع إلى وجهة نظر رئيس نادي القضاة الذي أكد بدوره على احترام القضاة لسلطات البرلمان، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان على أن البرلمان لن يخالف الدستور في أي تشريع يقره به.

وأشار بكري، إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، في محاولة لحل الأزمة بشكل جيد، دون المساس بسلطة أي منهما وفقاً للدستور، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على مناقشة رد مجلس الدولة بشأن مشروع التعديلات داخل اجتماع اللجنة التشريعية.

ولفت إلى أن مثل تلك اللقاءات والمحاولات التي يقوم بها النواب لنزع فتيل الأزمة بين البرلمان والقضاة، تعد من أفضل الطرق للقضاء على الأزمة وتصب في صالح الطرفين.

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مصراوي Masrawy

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