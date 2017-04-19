رئيس النواب لمستشار ترامب: مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب نيابة عن العالم

كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نيك إيرز كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، والواعظ الأمريكي القس مايكل يوسف.

كما حضر اللقاء من مجلس النواب، سليمان وهدان وكيل المجلس، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وطارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة نادية هنري، والمستشار محمد نصير نائب أمين عام المجلس.

واستهل عبد العال اللقاء بالترحيب بالحضور، واصفاً العلاقات المصرية الأمريكية بأنها علاقات استراتيجية، مشيراً إلى الزيارة الناجحة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عبد العال على أن مصر تخوض حربها في مواجهة الارهاب بمفردها نيابة عن العالم، كما تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر قيام مجلس النواب بإصدار قانون لتغليظ العقوبات على من يتورط في تلك الجريمة، بالإضافة لذلك تقوم مصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة باستضافة 5 مليون وافد من دول مجاورة نتيجة لما تشهده تلك الدول من حروب وصراعات.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، أوضح أن مصر تقوم باصلاحات اقتصادية غاية في الأهمية، لعل أبرزها تحرير سعر الصرف، واصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون للإستثمار يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ويقدم حوافز استثمارية للمستثمرين.

على الجانب الاخر، قدم نيك إيرز جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لمسها منذ بداية تلك الزيارة، مشيراً إلى تقديره للجهود الدؤوبة التى تقوم بها الدولة المصرية في دعم وتكريس قيم المواطنة، وكذلك مواجهة الارهاب مشيداً بالمواجهة المصرية الفعالة للإرهاب ومؤكداً على استراتيجية العلاقات وأهميتها لكلا البلدين .