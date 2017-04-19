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800 ألف جنيه لإنشاء سور مدرسة عين أم الصغير بواحة الداخلة في الوادي الجديد

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800 ألف جنيه لإنشاء سور مدرسة عين أم الصغير بواحة الداخلة في الوادي الجديد 800 ألف جنيه لإنشاء سور مدرسة عين أم الصغير بواحة الداخلة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
استكملت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء سور لمدرسة عزبة عين أم الصغير التابعة لقرى عزب القصر بمركز الداخلة بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

من جانبه، قال رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجدي سيد محمود، في بيان له: "إن مدة التنفيذ استغرقت 3 أشهر، بدايةً من شهر فبراير، وسيجري التسليم أول الشهر المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ".

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، لتعميم فكرة بناء الأسوار على جميع المدارس بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

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