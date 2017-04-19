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بالصور.. محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (1)محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (1)

محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (2)محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (2)

محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (3)محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (3)

محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (4)محافظ دمياط يقدم العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بالعريش (4)

دمياط – محمد إبراهيم

تعهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، بتلبية مطالب أسرة شهيد الواجب الوطني حسام أيمن التابعي، ابن مدينة السرو، تقديرًا لتضحياته دفاعًا عن تراب الوطن، مشيدًا بما يقدمه جنود القوات المسلحة والشرطة من دروس للمواطنين كل يوم.

وقدم المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى منزلهم، استقبله خلالها والد الشهيد ووالدته وعدد من أفراد أسرته، وطلب والد الشهيد من محافظ دمياط، إطلاق اسم نجله على مدرسة بني السرو بالمدينة، ووعده المحافظ بعرض طلبه على المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه المقبل.

وشيّع أهالي مدينة السرو، جثمان شهيد الواجب، الجمعة الماضية، في جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وسط هتافات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء.

واستشهد التابعي، 21 عامًا، إثر إطلاق أعيرة نارية عليه، أثناء تأديته الخدمة العسكرية بمدينة العريش.

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