بالصور.. بدء توريد 18 طن قمح من بورسعيد لشركة مطاحن شرق الدلتا‎

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أصدر ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، قرارًا، بتشكيل لجنة لفرز واستلام 18 طنًا من الأقماح المحلية لموسم 2017 بمنطقة بورسعيد، من شركة مطاحن شرق الدلتا بجنوب المحافظة.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خاطب مديرية التموين لمتابعة شون وصوامع بورسعيد.

وضمت اللجنة المشكّلة لاستلام وفرز القمح كل من: محمد أشرف رأفت، رئيساً للجنة الفرز واستلام الأقماح، تابع لمديرية التموين ببورسعيد، وممدوح أحمد رمضان، وحاتم ماهر مختار، وأسامة أحمد الصيرفي، عضوًا بالرقابة على الصادرات، وعادل محمد هريدي، عضوًا بمديرية الزراعة، وطارق أحمد القرموطي، عضوًا بمديرية الزراعة، ومحمد عبد اللطيف، عضوًا بمديرية الزراعة، وصلاح بيومي أبو طرية، عضوًا بجمعية القبانية، وسعد عبد العظيم حسن، أمين الشونة بمطاحن شرق الدلتا، وعادل إبراهيم السيد قباني، بمطاحن شرق الدلتا.