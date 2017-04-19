إنشاء خط صرف صحي بقرية الشيخ مفتاح في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت رئاسة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنشاء خط صرف صحي لأهالي القرية، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

من جانيه، قال المهندس عبد الله سفينة، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح في تصريحات صحفية: "إن المشروع يتضمن محطة طرد مركزي وخط انحدار بطول 2 كيلو ونصف ومحطة معالجة على مساحة 1200 متر".

وأضاف أن تكلفة محطة الطرد تتجاوز900 ألف جنيه، ومحطة المعالجة 800 ألف جنيه، وخط الانحدار مليون و154 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى بمراكز المحافظة.