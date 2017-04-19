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بالصور.. محافظ دمياط يتفقد شون القمح استعدادًا لموسم التوريد

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط يتفقد شون القمح (1)محافظ دمياط يتفقد شون القمح (1)

محافظ دمياط يتفقد شون القمح (2)محافظ دمياط يتفقد شون القمح (2)

محافظ دمياط يتفقد شون القمح (3)محافظ دمياط يتفقد شون القمح (3)

محافظ دمياط يتفقد شون القمح (4)محافظ دمياط يتفقد شون القمح (4)

محافظ دمياط يتفقد شون القمح (5)محافظ دمياط يتفقد شون القمح (5)

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، شون السر والزرقا ومضرب الزرقا، المخصصة لتخزين القمح قبل بدء موسم التوريد، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال القمح.

وشدد محافظ دمياط، في حديثه إلى المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سمير عثمان، وكيل وزارة ، على أهمية نظافة هناجر ومخازن تخزين القمح، قبل استقبالها للقمح الجديد، مع تبخير الهناجر والمخازن والشون، وغلق منافذ دخول الأتربة وأشعة الشمس، ومراعاة التهوية.

وأكد طه على الاهتمام بوسائل الحماية المدنية بالشون والهناجر، لحماية القمح من أي أخطار، قبل الموافقة على توريد حصة القمح المقررة لكل شونة، لافتًا إلى أهمية التأكد من توفير أجولة الخيش، التي تستخدم في تعبئة القمح.

وطالب المسئولين عن الشون بإعداد وتجهيز بوابات دخول وخروج سيارات نقل القمح عند دخولها وخروجها، ووجود بوابة خاصة بالدخول وأخرى للخروج، لعدم تكدس السيارات أمام أبواب الشون.

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