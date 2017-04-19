هل رواية الحلم تجعله يتحقق؟

كتبت - هاجر حاتم:

عالم الأحلام هو جزء من حياة الأشخاص، يعبر عن الكثير من مخاوفهم أو رغباتهم، وقد يكون رسالة لشئ ما في حياتهم، ولكن هناك اعتقاد سائد بأن محاولة تفسير الحلم قد تتسبب في حدوثه خاصًة الحلم السيء.

وذكرت مفسرة الأحلام شيماء صلاح الدين أن هذا الاعتقاد سلبي وغير صحيح، أي أن رواية الحلم ليست هي السبب الرئيسي في تحقيقه، وأضافت الأفضل هو سؤال شخص مختص في تفسير الأحلام، فربما يكون هذا الحلم هو تحذير من شئ ما، أو رسالة تحتاج إلى تفسير.

بينما ذكرت خبيرة علم الطاقة "ليلى العنزي" في أحد لقاءتها الحوارية أنه يفضل ألا يتم محاولة تفسير الحلم السيء، لأن ذلك يساعد على احتمالية حدوثه بالفعل، وأضافت العنزي أن حالة الإنسان بعد الاستيقاظ من الحلم هي مؤشر كبير على ما إذا كان هذا الحلم سيئ أم جيد.