في دبي.. رجل يهتك عرض طفلة أوهمها بتعليمها الفروسية "داخل مصعد"

كتبت- ميرا ماهر

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي محاكمة رجل أعمال آسيوي في الأربعين من عمره، بتهمة الاعتداء على طفلة عربية في التاسعة من عمرها، مستغلاً براءتها أثناء استخدامها مصعد البناية التي تعيش فيها.

وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، كشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض الطفلة بعد أن أوهمها أنه سيعطيها درساً داخل المصعد حول الفروسية وركوب الخيل.

وذكرت والدة الطفلة أنه في يوم الواقعة التي جرت في شهر فبراير الماضي، حضرت إليها طفلتها وهي تصرخ قادمة من الطابق الخامس المخصص لألعاب الاطفال في إحدى البنايات الشاهقة، وأخبرتها أن شخصاً احتضنها في المصعد وهتك عرضها أثناء تعليمها ركوب الخيل.

توجهت الأم على الفور مع ابنتها إلى الطابق الخامس، وفور رؤية الطفلة للمتهم، تعرفت إليه، الذي بدوره ادعى أنه لم يلمسها، وإنما كان يدربها على رياضة ركوب الخيل فقط، إلا أن الأم استعانت بالشرطة التي حضرت إلى البناية وفتحت تحقيقاً في الواقعة.