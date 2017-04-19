سكينة فؤاد: يجب غلق باب الصراع بين مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب

كتبت_مروة شوقي

قالت الدكتورة سكينة فؤاد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن الأزهر مؤسسة عريقة يجب الحفاظ عليها، ونقدها بشكل موضوعي يستند إلى الأسانيد التي تحتاج إلى التصحيح، لافتة إلى أن جزءًا من الحفاظ على قوة الأزهر هو المواجهات الإيجابية البناءة، ومكاشفات جادة وأمينة للسلبيات بما يجب أن يعدل ويصحح في المناهج، في إطار يدعم المؤسسة ككل.

وأشارت فؤاد، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن الهجوم على مؤسسة الأزهر غير مبرر، فالقضية ليست صراع بل يجب أن تكون القضية تكامل كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن، مضيفة: "الحفاظ على الأزهر ضرورة، وجزء من ضرورات الحفاظ على قوته هي دعم المواجهات العلمية، والنقاط السلبية وكل ما يجعل هذه المؤسسة العريقة تشارك في المواجهات الفكرية بما تمر به مصر، فقضية الإرهاب ليست قضية مواجهات أمنية فقط بل هي مواجهات فكرية وثقافية ودينية وتربوية وتعليمية واقتصادية، فنحن لا نفتح باب صراع الآن ولكن نفتح باب التكامل البناء".

وعن بيان هيئة كبار العلماء، أردفت: "الأزهر أدان العمليات الإرهابية، ولفضيلة الإمام الدكتور احمد الطيب رؤى طرحها عن موقف الإسلام من الأقباط ومن التعددية، ولذا لا يصح الهجوم والتشكيك في المؤسسة، فواجب علينا أن نعرف كيف نصل بالرسالة لما يصحح عقول أجيال جديدة، وينير الظلام الذي اقتحم بعض العقول، فالقضية سياسية، وهناك أدوار ومسئوليات علينا جميعًا، فمصر تمر بمخاطر لا أول لها ولا آخر".​